Культура и события

7инфо разыгрывает билеты на 1/4 финала Рязанской лиги КВН

Олеся Чугунова
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В преддверии 1/4 финала Официальной Рязанской лиги КВН, проходит экспресс-розыгрыш пригласительных билетов. Счастливчики смогут попасть на игру совершенно бесплатно и увидеть лучшие шутки сезона.

7 инфо разыграет 10 билетов (по 2 на каждого из 5 победителей). Итоги будут подведены оперативно — уже вечером 10 сентября. Успейте оставить свой комментарий и пригласить друга: смех в компании вдвое заразительнее.

Напомним, игра состоится в ближайшую пятницу, 11 сентября, на сцене Рязанского Дворца Молодежи. Начало в 19:00. Организаторы обещают зрителям мощный заряд юмора, а также анонсируют, что лучшие музыкальные номера команд впоследствии войдут в программу фестиваля «Поющий косопуз — 2026».

Бесплатные билеты на игру можно получить в студклубах и профкомах вузов и сузов города, а также у играющих команд. Также следите за обновлениями на сайте кассы.ру, бесплатные пригласительные могут появиться и там.

Возрастное ограничение 12+.

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