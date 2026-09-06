В Шиловском районе водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в Оке

В Рязанской области завершились поиски 35-летнего мужчины, пропавшего на акватории Оки возле села Муратово. Спасатели обнаружили тело погибшего.

По информации поискового отряда, сигнал о бедствии поступил на горячую линию ВОДГ «ДобротворецЪ» 4 сентября. Уже на следующий день сводная группа выдвинулась к месту происшествия. Водолазы трудились почти 10 часов (с 9:40 до 19:30), делая перерывы на отдых и смену снаряжения.

Специалисты обследовали дно на площади в 240 тысяч квадратных метров, используя гидролокатор, а также визуально проверили 15 километров береговой полосы. В ходе работ был замечен подозрительный объект, но при подводном спуске он оказался ложной целью.

Поиск осложняла непогода: шёл дождь, дул ветер, а видимость под водой не превышала полуметра. Глубины в месте работ колебались от 1 до 6,6 метра при сильном течении (1,3 м/с), а дно было покрыто илистым песком с водорослями. Первая фаза поисков результата не дала, однако позже поступило сообщение, что пропавший найден мёртвым.