Свет вернули на 12 улиц Рязани после технологического сбоя

В Рязани полностью восстановлено электроснабжение потребителей, которые остались без света днём 6 сентября. Оперативные работы провели специалисты городских электрических сетей.

Первое частичное подключение началось уже в 15:55 — свет дали на Васильевский проезд, улицы Новосёлов, Васильевскую, Песоченскую и Шереметьевскую. После этого бригады продолжали точечно устранять повреждения на отдельных участках сети.

К 16:44 энергия вернулась в дома Солотчинского района, а также на Мещерскую улицу и Солотчинское шоссе. Всего через пять минут, в 16:49, полностью восстановили подачу электроэнергии на улицах Зубковой, Первой Прудной, Связи в Соколовке и Соколовской.

Напомним, аварийное отключение произошло из-за технологического сбоя, зафиксированного в 12:20 и 12:40. Благодаря слаженной работе энергетиков последствия устранили менее чем за четыре часа.