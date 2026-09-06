В Рязанской области с начала года оштрафовали почти 1,5 тысячи нелегальных торговцев

С января 2026 года сотрудники контролирующих органов привлекли к ответственности 1 435 граждан и организаций за ведение деятельности вне разрешенных муниципальных зон. Общая сумма административных взысканий за этот период превысила 3,9 млн рублей. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя и квалификации правонарушения.

Согласно региональному законодательству, за организацию незаконной точки взимается от 3 до 5 тыс. рублей с частных лиц, от 10 до 15 тыс. — с должностных и от 30 до 50 тыс. — с юридических.

Если же речь идет непосредственно о процессе торговли (без организации), меры мягче: предупреждение либо штраф до 3 тыс. для граждан и до 50 тыс. для компаний.