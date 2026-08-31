Администрация объяснила перенос срока сдачи новой школы в Дядьково

Срок окончания строительства новой школы в селе Дядьково под Рязанью изменили из-за из-за переноса финансирования. Об этом в комментариях на странице губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязанского округа.

Теперь сдать школу в эксплуатацию планируется в 2028 году.