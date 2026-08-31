Администрация объяснила перенос срока сдачи новой школы в Дядьково

Срок окончания строительства новой школы в селе Дядьково под Рязанью изменили из-за из-за переноса финансирования. Об этом в комментариях на странице губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязанского округа.
Теперь сдать школу в эксплуатацию планируется в 2028 году.
«Строительство школы в Дядькове продолжается, — говорится в сообщении. — На площадке уже завершили свайные работы и установили фундаментные плиты. Сейчас подрядчик возводит стены, колонны и балки, выполняет работы по перекрытиям подвала.
Мы регулярно проверяем ход строительства: каждую неделю руководство округа выезжает на объект и проводит встречу с подрядчиком».