Общество

Администрация объяснила перенос срока сдачи новой школы в Дядьково

Алексей Самохин
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Срок окончания строительства новой школы в селе Дядьково под Рязанью изменили из-за из-за переноса финансирования. Об этом в комментариях на странице губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязанского округа. 

Теперь сдать школу в эксплуатацию планируется в 2028 году. 

«Строительство школы в Дядькове продолжается, — говорится в сообщении. — На площадке уже завершили свайные работы и установили фундаментные плиты. Сейчас подрядчик возводит стены, колонны и балки, выполняет работы по перекрытиям подвала.

Мы регулярно проверяем ход строительства: каждую неделю руководство округа выезжает на объект и проводит встречу с подрядчиком». 

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