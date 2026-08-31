Аферистка успела забрать у рязанки 2,2 миллиона рублей до того, как её поймали в городе 

В Рязани полицейские сработали быстро и жестко: курьера телефонных мошенников задержали буквально по горячим следам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Все началось с обращения 59-летней рязанки. Женщина рассказала, что полчаса назад передала крупную сумму незнакомке. Причина показалась ей убедительной: якобы звонившие представители правоохранительных органов и налоговой службы уговорили сдать наличные на «экспертизу», пообещав таким образом избежать уголовного преследования.

После передачи денег рязанка попыталась дозвониться до собеседников, но телефоны молчали. Тогда женщина поняла: её обманули, и сразу обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска действовали без промедления. Оперативно-розыскные мероприятия дали результат почти мгновенно, курьера нашли в Рязани, когда злоумышленница уже готовилась покинуть город. Ею оказалась 37-летняя безработная жительница Москвы. При задержании у неё изъяли все 700 тысяч рублей.

Разбирательство вскрыло и другую историю. Выяснилось, что за несколько дней до этого та же курьер уже приезжала к потерпевшей и забрала у неё полтора миллиона рублей. Деньги женщина переводила сообщникам, оставляя себе оговоренный процент за услуги.

Теперь задержанной предъявлены серьёзные обвинения. Следователь ОМВД России по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество в крупном размере. Суд не стал рисковать и отправил подозреваемую под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проверяется, не причастна ли задержанная к другим эпизодам мошенничества.