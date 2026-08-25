Беглого рязанского заключённого задержали спустя три года в Екатеринбурге

Осуждённый за наркопреступление покинул исправительный центр в Рязанской области и три года числился в федеральном розыске. За это время он не появлялся по старым адресам, старался не наследить и избегал мест, где его могли узнать. Мужчина был осуждён по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Вместо того чтобы соблюдать условия отбывания, он исчез с участка. После этого его объявили в розыск.

В поисках участвовали сотрудники отдела розыска УФСИН России по Рязанской области, но долгое время оперативники не могли выйти на след беглеца. Мужчина вёл себя крайне осторожно. Он не пользовался старыми контактами, не появлялся по известным адресам и избегал любых мест, где мог бы попасться на глаза правоохранителям.

Однако спустя три года поступила оперативная информация, что фигурант может скрываться на территории Свердловской области. К поиску подключились местные сотрудники отдела розыска ГУФСИН, а также бойцы отдела специального назначения «Россы». Их привлекли на случай, если задержание потребует силовой поддержки. Оперативники отрабатывали все возможные адреса.

21 августа в ходе спланированной операции мужчину задержали в Екатеринбурге. Все действия проходили по заранее разработанному плану: группа быстро выдвинулась на место, блокировала беглеца и произвела задержание. Задержанного доставили для проведения дальнейших процессуальных действий.

Теперь мужчине, помимо предыдущего приговора, грозит дополнительное наказание за побег.