Фото ГУФСИН по Свердловской области
Происшествия

Беглого рязанского заключённого задержали спустя три года в Екатеринбурге

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Осуждённый за наркопреступление покинул исправительный центр в Рязанской области и три года числился в федеральном розыске. За это время он не появлялся по старым адресам, старался не наследить и избегал мест, где его могли узнать. Мужчина был осуждён по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Вместо того чтобы соблюдать условия отбывания, он исчез с участка. После этого его объявили в розыск.

В поисках участвовали сотрудники отдела розыска УФСИН России по Рязанской области, но долгое время оперативники не могли выйти на след беглеца. Мужчина вёл себя крайне осторожно. Он не пользовался старыми контактами, не появлялся по известным адресам и избегал любых мест, где мог бы попасться на глаза правоохранителям.

Однако спустя три года поступила оперативная информация, что фигурант может скрываться на территории Свердловской области. К поиску подключились местные сотрудники отдела розыска ГУФСИН, а также бойцы отдела специального назначения «Россы». Их привлекли на случай, если задержание потребует силовой поддержки. Оперативники отрабатывали все возможные адреса.

21 августа в ходе спланированной операции мужчину задержали в Екатеринбурге. Все действия проходили по заранее разработанному плану: группа быстро выдвинулась на место, блокировала беглеца и произвела задержание. Задержанного доставили для проведения дальнейших процессуальных действий.

Теперь мужчине, помимо предыдущего приговора, грозит дополнительное наказание за побег.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
1 сентября в Рязанской области ограничат продажу алкоголя
Следующая статья
В Рязани задержали пособника украинских мошеннических колл-центров

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Новости России

Полковник раскрыл, откуда дроны ВСУ атаковали Ozon в Махачкале и объяснил смену тактики противника

В Кумторкалинском районе Махачкалы в результате падения обломков БПЛА на территории склада начался крупный пожар.
Новости кино и ТВ

Скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Степанов

Артист ушел из жизни внезапно, а его коллегам теперь предстоит в экстренном порядке собирать средства на похороны, так как у покойного не осталось близких родственников.
Погода

На Рязанскую область надвигается огромный атмосферный вихрь «Приска»

Европейский гость прогонит последнее летнее тепло и откроет двери осени.
Происшествия

Два человека погибли при опрокидывании «Шевроле Нива» в Касимовском округе

В результате съезда автомобиля в кювет и последующего опрокидывания погибли два человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Темы
Происшествия

В утреннем ДТП на М-5 погиб руководитель Сасовской дистанции МЖД

Николай Меркулов, почётный житель Сасова, направлялся роковым утром в командировку.
Новости Касимова

Касимовец взял позывной «Честный» и вступил в МОГ

Мобильные огневые группы защищают небо Рязанской области наряду с ПВО.
Происшествия

В Рязани задержали пособника украинских мошеннических колл-центров

Мужчина арендовал квартиру и установил там терминал пропуска трафика.
Общество

1 сентября в Рязанской области ограничат продажу алкоголя

В этот день нельзя будет купить алкоголь в магазинах и торговых сетях. Исключение — точки общепита.
Происшествия

20-летний водитель устроил на трассе М-5 под Рязанью смертельное ДТП

Он, по предварительной информации выехал на "встречку", после чего произошла трагедия.
Армия и СВО

Опасность налёта  дронов ВСУ отменяли и объявляли ночью в Рязанской области

От РСЧС рязанцам поступило несколько уведомлений.
Интересное

Известный старец предупреждал, что «миллионы людей окажутся в ловушке»

Шокирующее предупреждение старца на 2026 год рвёт Сеть: многое сбывается на наших глазах.
Интересное

Откровение Ванги, которое прятали 30 лет: они уже среди нас

Кум Ванги раскрыл тайну, которую хранил 30 лет. В ноябре 2026 года их увидят все!
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье