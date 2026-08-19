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Происшествия

СК расследует преступления ВСУ, совершённые 18 августа в Рязанской области

Валерия Мединская
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Следственный комитет Российской Федерации заявил, что преступления ВСУ, совершённые против мирных граждан в Рязанской области 18 августа, будут расследованы. СК отреагировал на последствия атаки беспилотников, которой подвергся регион.

18 августа в Рязанской области было сбито 9 БПЛА ВСУ. Во время налёта пострадали три человека. Двоим потребовалась госпитализация. Оказались повреждены три дома в Рязанском округе.

Также из-за террористических действий ВСУ 18 августа пострадало мирное населения Белгородской и Брянской областей, а также ДНР.

— Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к этим преступлениям», — сообщили в пресс-центре СК РФ.

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