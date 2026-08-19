В Рязани прокуратура восстановила права вдовы участника Великой Отечественной войны. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Женщина-инвалид должна была получить технические средства реабилитации за счёт государства. Однако с января 2026 года необходимые товары ей так и не предоставили, пришлось покупать их самостоятельно.

После вмешательства прокуратуры Железнодорожного района суд обязал региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования возместить женщине не только расходы, но и компенсировать моральный вред. В итоге вдова ветерана получила 10 тысяч рублей.