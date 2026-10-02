Беспилотная опасность в Рязанской области сохранялась более трех часов

Беспилотная опасность действовала в Рязанской области ночью 2 октября. Первый сигнал РСЧС поступил в 01:31, отбой объявили в 04:45.

В 03:37 региональная система предупреждения сообщила, что беспилотная опасность сохраняется. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и по возможности не находиться на открытых участках.

В РСЧС рекомендовали не подходить к окнам во время действия режима. При возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Отбой беспилотной опасности объявили в 04:45.