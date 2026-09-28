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Происшествия

В Рязани пьяный мужчина вытащил водителя из машины и угнал его автомобиль

Анастасия Мериакри
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Сотрудники полиции Октябрьского района Рязани раскрыли угон легкового автомобиля, совершенный с применением физической силы. Подозреваемый в преступлении задержан.

По версии следствия, инцидент произошел в ночное время. 18-летний владелец автомобиля ВАЗ-2107 возвращался домой и, подъезжая к пешеходному переходу, резко затормозил, чтобы пропустить мужчину. Однако пешеход, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил, что водитель нарушил правила дорожного движения.

В порыве агрессии неизвестный подошел к машине, открыл дверь и силой вытащил молодого человека на проезжую часть. После этого злоумышленник сам сел за руль автомобиля и скрылся с места происшествия.

Пострадавший незамедлительно обратился в отдел МВД России по Октябрьскому району. Оперативники уголовного розыска опросили заявителя и составили ориентировку. Поскольку 22-летний подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за правонарушения в нетрезвом виде, его приметы были хорошо знакомы стражам порядка.

Полицейские организовали патрулирование прилегающих улиц и вскоре обнаружили угнанный ВАЗ-2107. Выяснилось, что злоумышленник не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Бросив поврежденную машину на дороге, мужчина направился в ближайшее кафе, где и был задержан сотрудниками полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон, совершенный с применением насилия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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