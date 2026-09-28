Павел Малков обсудил с регионами новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса

Губернатор Рязанской области и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провел очередное заседание комиссии. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи совместно с рабочей группой «Малое и среднее предпринимательство».

В центре внимания оказались актуальные вопросы поддержки бизнеса и развития предпринимательских инициатив. Участники обсудили реализацию в регионах проектов по созданию промышленных, технологических и бизнес-парков.

«Задача Президента РФ – создать в стране к 2030 году не менее ста новых промышленных, технологических и бизнес-парков, то есть не менее ста новых центров индустриального развития. Это системный подход к развитию экономики регионов. Он позволяет концентрировать ресурсы, снижать издержки бизнеса, ускорять запуск новых производств. И решать тем самым важные задачи импортозамещения, создания высокооплачиваемых рабочих мест и роста производительности труда в секторе МСП», – сказал Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что федеральное правительство постоянно расширяет механизмы господдержки, предлагая инструменты для резидентов и управляющих компаний, а также дополнительные льготы от субъектов РФ. Однако, по его словам, у регионов есть предложения по донастройке этих механизмов. Эти инициативы, направленные на ускорение запуска проектов и улучшение условий для промышленной инфраструктуры, прорабатывает комиссия Госсовета.

Кроме того, на заседании рассмотрели предложения по оптимизации обязательных требований и регулированию расчетов между крупными заказчиками и МСП для сокращения сроков оплаты и исключения неплатежей. Также обсуждались новые льготные программы Корпорации по развитию МСП, адаптированные под отраслевые и региональные приоритеты.

По итогам встречи все предложения будут систематизированы и оформлены в протокольные поручения комиссии.