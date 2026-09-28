Фото Рязанской городской Думы
Общество

Татьяна Панфилова передала подарки маленьким пациентам рязанской областной больницы

Олеся Чугунова
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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова передала подарки, собранные в рамках Всероссийской акции «Коробка храбрости», в Областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой.

Сбор игрушек, канцелярских принадлежностей, книг и игровых наборов стартовал 1 июня, в Международный день защиты детей. Цель социального проекта – поддержать маленьких пациентов, которые проходят длительное лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. В акции приняли активное участие депутаты Рязанской городской Думы, сотрудники рязанских предприятий и неравнодушные жители города.

«Уверена, подарки порадуют ребят и позволят им легче пережить не очень приятные, но необходимые для лечения процедуры. Часть собранных подарков отправим на новые территории – там детям в лечебных учреждениях тоже нужны приятные эмоции», – отметила Татьяна Панфилова.

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