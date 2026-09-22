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Общество

Названы имена сотрудников, которые чаще всего выгорают на работе

Алексей Самохин
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Компания «Стахановец» назвала имена сотрудников, которые чаще других сталкиваются с выгоранием на работе. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики изучили тональность переписок в рабочих чатах и нашли корреляцию между именем сотрудника и склонностью к выгоранию. В компании сразу уточнили: прямой связи между именем и состоянием человека нет, имя выступает лишь косвенным маркером, который указывает на профессию, социальную группу или культурные особенности.

Первое место в рейтинге заняли Екатерины. Они преобладают в HR, бухгалтерии и финансах, а это профессии с высоким риском выгорания. Чаще всего Екатерины жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение.

На втором месте оказались Александры. Это имя чаще встречается среди руководителей отделов продаж и IT-специалистов. Продажи считаются одной из самых стрессовых сфер, а сами руководители могут создавать «эффект заражения», распространяя напряжение на всю команду. У Александров аналитики зафиксировали высокий уровень формального подхода к работе и склонность перекладывать ответственность.

Третье место разделили Анны и Дмитрии. Это самая многочисленная группа среди специалистов с признаками эмоционального и когнитивного истощения. Для них характерны жалобы на потерю концентрации, забывчивость и проблемы со сном.

В «Стахановце» подчеркнули, что имя нельзя использовать как критерий для кадровых решений. При этом анализ тональности переписок помогает выявлять группы риска на ранних стадиях и вовремя предлагать сотрудникам поддержку, например пересмотр графика или программы восстановления.

«Имена, не приговор, а сигнал. За каждым именем стоит профессия, среда и нагрузка. Важно смотреть на контекст, а не на ярлыки», — отметила директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова.

Подобные исследования на стыке лингвистики и HR-аналитики становятся все более востребованными у компаний, которые хотят выявлять эмоциональное выгорание сотрудников до того, как оно скажется на продуктивности и приведет к увольнению. Технология анализа переписок позволяет отслеживать состояние коллектива без прямых опросов, которые сотрудники не всегда заполняют честно.

Работодателям, которые задумываются о внедрении подобных инструментов, стоит помнить главное правило самих разработчиков: имя может быть поводом обратить внимание на человека, но не основанием для выводов о нем. Решения по конкретным сотрудникам должны опираться на реальный контекст, а не на статистические закономерности.

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