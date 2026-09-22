Фото: СТС
Новости кино и ТВ

«Няньку в погонах» с Алексеем Маклаковым покажет СТС

Алексей Самохин
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5 октября в 20:00 на канале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink состоится премьера комедийного сериала «Нянька в погонах» (16+) с Алексеем Маклаковым в главной роли. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

По сюжету бывший военный Василий Валерьевич (Алексей Маклаков) по рекомендации знакомой Нины (Ирина Низина) устраивается на работу в семью бизнесмена Антона (Александр Пашков), который отчаялся найти няню, готовую выдержать трёх избалованных детей (Марк Гордиенко, Анна Изотова, Севастьян Бугаев). Применяя строгие военные порядки, Василий Валерьевич пытается навести дисциплину, но сталкивается с неожиданными проблемами, которые разрушают его жёсткие уставы.

Премьера комедии состоится во Всемирный день учителя. Перед праздником исполнители главных ролей порассуждали на тему воспитания детей. «Терпение и труд всё перетрут, — считает Алексей Маклаков. — Дружеская нотка нужна, но важно не заигрывать с детьми. При этом не читать нотации и общаться на равных. А в нашей истории воспитание, мне кажется, дело обоюдное: и мой герой воспитывает, и дети прививают ему лучшие качества».

«Безусловно, воспитывать надо своим примером, — рассуждает Ирина Низина. — Однако не всегда и это срабатывает. Методы бывают разными, и неважно — они из советского прошлого или современные, везде свои плюсы. Главное, чтобы они шли на пользу и воспитывали не робота, а человека, который может размышлять и чувствовать».

«Как многодетный родитель, всю жизнь сталкиваюсь с тем, что нужно искать подход к каждому ребёнку. Всегда стараюсь задавать вопросы, идти на компромиссы, поддерживать. У меня нет конкретных методов — всё по наитию, обстоятельствам и любви. Самое важное, чтобы дети не боялись проявляться и говорить о том, чего хотят, и при этом знали и понимали настоящие ценности жизни», — рассказывает Александр Пашков.

Как избавиться от гаджетов, играть в прятки, нестись на велосипеде, постоять за себя, стать ответственным с помощью питомца, вести хозяйство и многое другое узнают юные герои сериала благодаря необычной няньке.

«У нас получилась комедия, в которой, конечно же, особенно важен воспитательный момент, — говорит режиссёр Артур Румынский. — Василию не интересны все новшества этого мира и нейросети. Он живёт в обычных человеческих понятиях добра и зла, хорошего и плохого. Здесь и происходит столкновение двух поколений: самого старшего и младшего. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как постепенно герои перенимают черты друг друга».

Над проектом работали создатели хитов «Мама будет против», «Ивановы-Ивановы» и «Кухня». Большая часть сцен проходила в подмосковной деревне Векшино, где находится главное место действий — особняк семьи бизнесмена Антона. 

Фото: СТС

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