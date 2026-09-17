Умерла Наталья Данилова, сыгравшая Варю в «Место встречи изменить нельзя»

Заслуженная артистка России Наталья Данилова скончалась в возрасте 70 лет после тяжёлой болезни. Актриса умерла ещё 8 сентября, но о её кончине стало известно только 16 сентября. Печальную новость подтвердили в Большом драматическом театре имени Товстоногова и Театре имени Комиссаржевской, пишет aif.ru.

Наталья Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде в семье археолога и филолога. В кино она попала подростком: в 13 лет дебютировала у Игоря Масленникова в фильме «Завтра, третьего апреля…». Всесоюзная слава пришла к ней после роли младшего сержанта милиции Вари Синичкиной в культовом телефильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

С 1977 по 1992 год Данилова служила в БДТ имени Товстоногова, позже работала в Театре сатиры на Васильевском, «Приюте комедианта» и Театре имени Комиссаржевской. За карьеру она сыграла более 100 ролей в кино и театре, среди них «Маленькие трагедии», «Отцы и дети», «Татьянин день», «Чума». Последний раз актриса появилась на экране в 2019 году в фильме «Матрёшка».

Отдельная страница её работы — дубляж. Голосом Даниловой говорят около сотни персонажей: тётя Мотя в «Лунтике», Баба-Яга в «Добрыне Никитиче», героини в «Смерти на Ниле» и «Отеле „Гранд Будапешт“». Именно она озвучила фразу «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим» в «Брате 2».

Актёр Станислав Садальский рассказал aif.ru, что после съёмок сериала они почти не виделись с Даниловой.

«Мы виделись с ней только на 15-летие картины „Место встречи изменить нельзя“, мы с ней один танец станцевали и всё. Больше мы с ней не общались», — сказал Садальский.

По его словам, актриса держалась в стороне от всех и мало с кем общалась.

Личная жизнь Даниловой была полна потерь. Первый муж, режиссёр Асхаб Абакаров, погиб в автокатастрофе в 1985 году в возрасте 40 лет. Второй муж перенёс инфаркт и инсульт, актриса ушла из театра, чтобы ухаживать за ним и за больной матерью. После его смерти в 1990-е годы Данилова осталась без средств и сдавала вещи в комиссионку. Детей у актрисы не было.

В последние годы она отказалась от ролей и публичности, вела закрытый образ жизни. Данилова ушла из жизни в хосписе Санкт-Петербурга, не дожив десяти дней до 71-летия.