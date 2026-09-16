В России начали запрещать ходить на кладбища с конфетами из-за новой опасности

В нескольких российских регионах стали запрещать посещать кладбища и оставлять конфеты на могилах, пишет SHOT.

«Причиной стали косолапые хищники, которые все чаще приходят к могилам за сладостями и другой едой», — говорится в посте.

Такие ограничения уже ввели в Бурятии: людей попросили временно не ходить на городские кладбища и избегать пригородных лесов из-за участившихся выходов медведей. До этого похожие предупреждения выпускали в Лангепасе в Ханты-Мансийском автономном округе и в Междуреченске в Кемеровской области.

На Сахалине возникла необходимость отстрела. В городе Оха два медведя стали появляться среди могил: одного из них уже ликвидировали, а за вторым начали вести наблюдение. Эксперты утверждают, что лесных зверей привлекает еда, оставленная на захоронениях, включая конфеты.

Ранее SHOT писал, что с начала года зафиксировано почти двадцать случаев нападения медведей на людей, некоторые из которых закончились летальным исходом. При этом зоологи призывали не прибегать к массовому отстрелу этих зверей. Они отметили, что учет медведей вести крайне сложно, а их репродуктивные способности ограничены.