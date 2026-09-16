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Новости России

Поисковик назвала фактор, который может помочь найти семью Усольцевых

Никита Рязанцев
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Глава и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт призвала в беседе с РИА Новости сменить тактику в рамках операции по спасению семью Усольцевых.

По ее мнению, несмотря на то, что с момента пропажи туристов прошел почти год, шансы найти людей живыми по-прежнему есть. Собеседник агентства считает, что для этого необходимо пройти маршрут, по которому шли Усольцевы, еще раз, но более неторопливо.

«Нужно только, возможно, сменить тактику. Может быть, начать с начала и еще раз пройти эти места более спокойно. Я думаю, что шанс есть, конечно же», — отметила Вульферт.

Она добавила, что люди нередко находятся не сразу, и есть шанс хоть что-то обнаружить. Найти пропавших могут посторонние люди, поисковики, следователи или полиция при возобновлении поисков.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

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