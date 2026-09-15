В Тверской области при пожаре в монастыре погиб священник Вячеслав Завальный

Во время пожара в деревянном монастырском доме в Николо-Малице погиб священник Вячеслав Завальный, сообщила Тверская епархия в VK.

Трагедия произошла в ночь на 15 сентября. Как рассказали «Российской газете» местные жители, пожар начался на Монастырской улице, она вплотную примыкает к лесу.

«Деревянное строение, по свидетельству очевидцев, загорелось очень быстро. К приезду пожарных в доме рухнула крыша, от высокой температуры треснули стекла», — говорится в статье.

Пожарные прибыли на место и набирали воду для тушения в пруду на Центральной улице. Возгорание удалось ликвидировать, но спасти священника не удалось.

Завальному было 36 лет. С 2011 года он занимал должность референта Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, а также преподавал на Епархиальных курсах религиозного образования и катехизации.

В 2025 году его перевели в Тверскую епархию, где он исполнял обязанности клирика кафедрального собора, руководил курсами основ христианства под названием «Дверь в Церковь» и возглавлял административный секретариат епархии.