Врачи сообщили о родившемся в Челябинске ребенке с «хвостиком»

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы удалили «хвостик» у годовалого пациента, пишет региональный Минздрав в «Максе».

С рождения у малыша был небольшой рудимент в межъягодичной области. С ростом ребенка он тоже увеличивался. К году он возывышался над кожей примерно на два сантиметра.

«За мою 14‑летнюю практику такое вижу впервые. <…> На самом деле это достаточно редкая патология», — отметил хирург Сергей Богданов.

Сначала медики занимались более серьезной проблемой — врожденным пороком сердца у ребенка. Затем они сделали ему плановую операцию. «Хвостик» был аккуратно удален, а гистологическое исследование подтвердило, что это был рудимент копчика.

Врач Светлана Климова пояснила, что он состоял из кожи и подкожно‑жировой клетчатки. В нем не было крупных сосудов и нервов. Теперь здоровью и комфорту маленького пациента ничего не угрожает.