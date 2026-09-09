Лжеполицейский избил и попытался изнасиловать девушку в Москве

В столице задержан мужчина, подозреваемый в нападении на молодую женщину с целью совершения насильственных действий сексуального характера. Злоумышленник использовал тактику имитации действий сотрудника правоохранительных органов, чтобы завлечь жертву в безлюдное место.

По данным канала «База», инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Подозреваемый выбрал в качестве жертвы девушку, которая в одиночестве ожидала транспорт на остановке. Мужчина подошел к ней, представился оперативным сотрудником полиции и потребовал предъявить документы.

Получив отказ, злоумышленник не отступил. Он проследовал за девушкой и дождался момента, когда она оказалась в безлюдной зоне вблизи строящегося объекта. Там мужчина совершил нападение: он жестоко избил пострадавшую и попытался ее изнасиловать. Довести преступный умысел до конца ему не удалось исключительно благодаря активному и решительному сопротивлению девушки.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

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