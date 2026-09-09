Image by Nino Carè from Pixabay
Новости России

Лжеполицейский избил и попытался изнасиловать девушку в Москве

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В столице задержан мужчина, подозреваемый в нападении на молодую женщину с целью совершения насильственных действий сексуального характера. Злоумышленник использовал тактику имитации действий сотрудника правоохранительных органов, чтобы завлечь жертву в безлюдное место.

По данным канала «База», инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Подозреваемый выбрал в качестве жертвы девушку, которая в одиночестве ожидала транспорт на остановке. Мужчина подошел к ней, представился оперативным сотрудником полиции и потребовал предъявить документы.

Получив отказ, злоумышленник не отступил. Он проследовал за девушкой и дождался момента, когда она оказалась в безлюдной зоне вблизи строящегося объекта. Там мужчина совершил нападение: он жестоко избил пострадавшую и попытался ее изнасиловать. Довести преступный умысел до конца ему не удалось исключительно благодаря активному и решительному сопротивлению девушки.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

18+

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Астролог предупредила о глобальных переменах в жизни из-за ретроградного Урана с 10 сентября
Следующая статья
Рязанскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за порчу сельскохозяйственных земель

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Интересное

Василиса Володина назвала три знака, которые наверстают 10 лет финансового застоя осенью

Грядущие месяцы осени станут точкой невозврата и временем масштабной перезагрузки для тех, кто долгое время топтался на месте.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения.
Темы
Новости России

В Сочи из-за атаки безэкипажных катеров начался пожар на набережной

Курортный город Сочи подвергся атаке с моря. В результате инцидента с участием безэкипажных катеров на территории городской набережной произошло возгорание.
Новости России

Три человека, включая 4-летнего ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Курской области

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Курскую область 9 сентября ранения получили три человека, в том числе малолетний ребенок.
Общество

В Пронском районе суд обязал пересчитать квитанции за невывезенный мусор

Выяснилось, что на территории отсутствовали оборудованные контейнерные площадки, а сама услуга по вывозу мусора не оказывалась.
Общество

В Рязанском Кремле торжественно зарегистрировали рождение малышки Златы

Елена Сорокина лично поздравила молодых родителей с долгожданным пополнением. Она вручила семье самый первый документ малышки.
Интересное

Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака

Звезды советуют не торопить события, прислушиваться к сигналам тела и выстраивать честные отношения с окружающими.
Происшествия

Рязанскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за порчу сельскохозяйственных земель

Инспекторы зафиксировали факт перекрытия плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,85 гектара.
Интересное

Астролог предупредила о глобальных переменах в жизни из-за ретроградного Урана с 10 сентября

Уран разворачивается в обратное движение в знаке Близнецов, который астрологически отвечает за информацию, мышление, речь, обучение, средства связи и транспорт.
Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье