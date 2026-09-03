В Шебекино при ударе ВСУ погибли двое медиков и супружеская пара

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино Белгородской области погибли четыре мирных жителя, в том числе двое медицинских работников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По словам главы региона, жертвами удара стали врач и фельдшер скорой медицинской помощи, а также супружеская пара. Александр Шуваев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, отметив, что все жители Белгородской области разделяют их скорбь.

Кроме того, осколочные ранения получили трое мужчин, среди которых оказался водитель машины скорой помощи. В настоящее время всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь в Шебекинской центральной районной больнице (ЦРБ). В зависимости от состояния здоровья пациентов планируется их перевод в клиники Белгорода или федеральные медицинские центры.

В результате попаданий снарядов в городе зафиксированы серьезные разрушения. Произошло обрушение с последующим возгоранием двух хозяйственных построек. Повреждения получили остекление в двух многоквартирных домах, частный жилой дом, гараж и легковой автомобиль. Еще одно транспортное средство было повреждено ударом беспилотника в селе Доброе Шебекинского городского округа.

Информация о других возможных последствиях удара в настоящее время уточняется оперативными и экстренными службами.