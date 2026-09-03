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Погода

Синоптики предупредили о ливнях, граде и первых заморозках в ряде регионов России с 4 по 7 сентября

Анастасия Мериакри
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С 4 по 7 сентября территорию России накроет череда неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер, а также приход первых осенних заморозков в отдельные районы страны.

Европейская часть России и Урал: влияние атлантического циклона

На северо-запад европейской территории России (ЕТР) выходит активный атлантический циклон. Под его влиянием в северных и центральных регионах ожидаются временами сильные дожди, грозы и туманы по утрам. Скорость ветра местами будет достигать 15–20 м/с.

На юге ЕТР атмосферные фронты принесут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. В то же время в большинстве районов Урала и Западной Сибири установится аномально теплая погода (на 3–6° выше климатической нормы), однако прохождение фронтов все равно будет сопровождаться дождями и грозами.

Восточная Сибирь и Дальний Восток: циклон и мокрый снег

Восточные регионы страны окажутся под влиянием активного монгольского циклона. В Бурятии, Забайкалье, Приамурье, Якутии, Магаданской и Хабаровской областях прогнозируются сильные дожди, грозы и ветер порывами до 15–20 м/с. На северо-востоке Якутии и в Магаданской области осадки будут выпадать уже в виде мокрого снега. На побережье Берингова моря (Чукотка, Камчатка) ветер может усиливаться до 20–25 м/с. Исключением станут Приморье, Сахалин и Курилы, где антициклон обеспечит теплую и сухую погоду.

Календарь опасных явлений (4–6 сентября)

По данным местных органов Росгидромета, наиболее существенные погодные явления ожидаются в следующие даты:

  • 4 сентября: Краснодарский край (ливни, град, ветер до 22 м/с), республики Северного Кавказа, Якутия, Курилы, Амурская и Чукотский автономный округ.
  • 4–5 сентября: Сильные дожди и грозы в Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях (ветер 15–17 м/с). Первые заморозки (до -3°…-5°) придут в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, на Алтай и в Бурятию.
  • 4–6 сентября: Аномальная жара (на 7° выше нормы) сохранится в Свердловской области. Заморозки (до -3°…-5°) ожидаются в Иркутской области, Хакасии, Тыве и центральных районах Красноярского края.
  • 5 сентября: Сильный дождь и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве и Калужской области, а также на Северном Кавказе.
  • 6 сентября: Ливни, грозы и ветер до 20 м/с охватят Калининградскую, Вологодскую, Волгоградскую области, Крым, ЛНР и Хабаровский край.

Высокая пожарная опасность

Несмотря на дожди в одних регионах, в других сохраняется серьезная угроза возгораний. Высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность (4–6 сентября) прогнозируется на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном ФО, Ставропольском крае, на севере Дагестана, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Челябинской, Курганской областях, Эвенкии, Иркутской области, Забайкалье, Якутии и Хабаровском крае.

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