Погода

МЧС предупредило рязанцев о тумане 1 сентября

Алексей Самохин
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Во вторник 1 сентября местами в Рязанской области ожидается густой туман. Видимость ухудшится до 200–500 метров. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, метеопредупреждение действует в ночные и утренние часы.

Синоптики советуют водителям соблюдать осторожность. Следует снизить скорость, увеличить дистанцию и включить ближний свет фар. Дальний свет в тумане создаёт ослепляющий эффект и только мешает обзору — лучше использовать противотуманные фары. Если видимость падает ниже 300 метров, безопаснее остановиться на обочине и переждать.

Первое сентября — день, когда на улицах появляется много детей. В условиях плохой видимости пешеходам стоит прикрепить световозвращающие элементы на одежду и рюкзаки. Дорогу нужно переходить только по пешеходным переходам и только после того, как транспорт полностью остановился. Родителям важно заранее поговорить с детьми о безопасном маршруте в школу.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 01, 101 или 112. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 20-24-90.

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