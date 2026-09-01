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Новости мира

Спецназ в Черногории ищет россиянина после убийства трёх человек в стрелковом клубе

Алексей Самохин
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В Черногории полиция разыскивает 30-летнего уроженца Перми Михаила Шабунина, которого считают причастным к тройному убийству. Инцидент произошёл в стрелковом клубе Даниловграда. По данным Mash, Шабунин после нападения скрылся и может представлять опасность.

Он пришёл в клуб как посетитель, получил оружие и открыл огонь. Погибли двое жителей Подгорицы — 20 и 24 лет — и 67-летний мужчина из Даниловграда. До трагедии Шабунин уже несколько раз приходил в клуб и тренировался. В тот день сначала выполнил пробное упражнение, затем зашёл в помещение и напал на сотрудников.

Автомобиль Seat Cordoba, на котором он предположительно уехал, нашли на окраине Подгорицы, в районе Враньске-Ниве, рядом с рестораном «Стефан». На поиски бросили все силы полиции, оцепление в городе усилили. Жителей просят оставаться дома и сообщать о любых подозрительных людях.

Военный вертолёт и спецназ ищут Шабунина в курортном Херцег-Нови. Полиция считает, что он добрался туда из Подгорицы на такси. Для переброски спецназа задействовали вертолёт армии Черногории.

1 и 2 сентября в Черногории объявили днями траура. Начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября.

Шабунин увлекался трейлраннингом, походами в горы, горными лыжами и др. В последнее время он вырезал посуду из дерева и искал работу в общепите.

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