Мужчина выиграл суд у неверной жены, но сам оказался за решеткой из-за робота-пылесоса

Житель Тайваня попытался использовать технологии «умного дома» для сбора компромата на супругу, однако его победа в гражданском суде обернулась для него уголовным наказанием. Как сообщает канал Shot, мужчина получил тюремный срок за нарушение права на частную жизнь, несмотря на то, что изначально сам выступал в роли пострадавшей стороны.

История началась с того, что глава семейства обнаружил в своем загородном доме чужую зубную щетку, что породило у него подозрения в неверности супруги. Спустя несколько месяцев мужчина решил проверить свои догадки радикальным методом: он удаленно активировал домашний робот-пылесос, оснащенный камерой.

Устройство транслировало изображение в реальном времени, зафиксировав не только пыль под мебелью, но и интимные сцены: на видео попало, как супруга переодевается, ходит по дому без одежды и проявляет нежность к другому мужчине.

Вооружившись этими видеодоказательствами, обманутый муж обратился в суд. Стоит отметить, что на Тайване супружеская измена декриминализирована и больше не считается уголовным преступлением. Однако законодательство позволяет обманутой стороне требовать финансовую компенсацию за нарушение супружеских прав в рамках гражданского процесса.

Суд встал на сторону истца, признав, что отношения жены выходили за рамки обычной дружбы. В результате супругу и ее любовника обязали выплатить мужчине компенсацию в размере 500 тысяч тайваньских долларов (около 1,3 млн рублей).

Однако на этом судебные тяжбы не закончились. Супруга подала встречный иск, в котором указала на грубое нарушение ее прав. Юристы женщины успешно доказали, что наличие брачных отношений не лишает человека фундаментального права на частную жизнь и неприкосновенность жилища.

Суд согласился с этими доводами, постановив, что мужчина намеренно и незаконно вел скрытую видеозапись интимных моментов без согласия супруги. В итоге «победитель» первого процесса сам стал фигурантом уголовного дела. Ему назначили наказание в виде 5 месяцев лишения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч тайваньских долларов (почти 500 тысяч рублей).

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