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Общество

В Рязанской области готовится законопроект об ограничении продажи вейпов

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямой линии с жителями, состоявшейся 27 августа, прокомментировал планируемое введение ограничений на продажу электронных сигарет и вейпов в регионе. Глава региона подчеркнул, что вопрос находится на финальной стадии согласования и в скором времени получит законодательное закрепление.

Как отметил Павел Малков, правовую основу для действий на местах создал принятый федеральный закон, который наделил субъекты РФ полномочиями самостоятельно устанавливать ограничения на продажу вейп-продукции. Это решение дало регионам реальный инструмент для защиты здоровья граждан, особенно несовершеннолетних.

По словам губернатора, в настоящее время в регионе ведется активное обсуждение инициативы.

«В целом видим, что есть большое количество аргументов за то, чтобы ввести такое ограничение у нас в регионе», — подчеркнул Павел Малков.

На сегодняшний день работа перешла в практическую плоскость: соответствующий региональный законопроект уже подготовлен и передан на рассмотрение депутатов. В настоящее время документ проходит процедуру утверждения в Рязанской областной Думе.

«Я думаю, что такое ограничение мы в скором времени введем и что это даст серьезные плюсы к охране здоровья нашей молодежи», — резюмировал губернатор.

Новые меры призваны сократить доступность опасной никотиносодержащей продукции для подростков и снизить популярность вейпов среди рязанской молодежи, что станет важным шагом в рамках общей региональной политики по сохранению здоровья подрастающего поколения.

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