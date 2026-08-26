ВТБ назвал сумму средств по «Пушкинской карте», доступную рязанской молодежи в 2026 году

С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» стал ВТБ. За этот период в Рязанской области было оформлено 61 670 карт, при этом порядка 60 тысяч из них остаются активными и используются по назначению.

На состоявшейся пресс-конференции управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова рассказала о промежуточных итогах и значении проекта. Она подчеркнула, что инициатива зарекомендовала себя как эффективный механизм приобщения молодого поколения к культурной жизни региона.

Согласно данным Министерства культуры РФ, в текущем году обладатели «Пушкинской карты» в возрасте от 14 до 22 лет из Рязанской области могут совокупно потратить на досуг более 308 млн рублей. Из этой суммы свыше 123 млн рублей разрешено использовать для приобретения билетов в кинотеатры.

«Программа стала для молодежи региона настоящим проводником в мир искусств. Мы фиксируем системный рост активности держателей карт: все чаще они используют средства не только в каникулярные пики, но и для регулярного посещения театров, музеев, концертных залов и кинопоказов. Важно, что параллельно развивается и инфраструктура — количество учреждений-участников продолжает расширяться, делая культурный досуг доступнее в разных районах области», — прокомментировала Лариса Прокопова.

Напомним, что «Пушкинская карта» предназначена для граждан России от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство зачисляет на нее субсидию в размере 5 тысяч рублей. Деньги имеют строго целевое назначение — ими разрешено оплачивать лишь билеты на культурные мероприятия, причем потратить на кино можно не более 2 тысяч рублей от общей суммы. Оформить карту можно несколькими способами: через приложение «Госуслуги Культура», в отделениях ВТБ или дистанционно в ВТБ Онлайн.