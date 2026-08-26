Изображение от prostooleh на Freepik
Общество

ВТБ назвал сумму средств по «Пушкинской карте», доступную рязанской молодежи в 2026 году

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» стал ВТБ. За этот период в Рязанской области было оформлено 61 670 карт, при этом порядка 60 тысяч из них остаются активными и используются по назначению.

На состоявшейся пресс-конференции управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова рассказала о промежуточных итогах и значении проекта. Она подчеркнула, что инициатива зарекомендовала себя как эффективный механизм приобщения молодого поколения к культурной жизни региона.

Согласно данным Министерства культуры РФ, в текущем году обладатели «Пушкинской карты» в возрасте от 14 до 22 лет из Рязанской области могут совокупно потратить на досуг более 308 млн рублей. Из этой суммы свыше 123 млн рублей разрешено использовать для приобретения билетов в кинотеатры.

«Программа стала для молодежи региона настоящим проводником в мир искусств. Мы фиксируем системный рост активности держателей карт: все чаще они используют средства не только в каникулярные пики, но и для регулярного посещения театров, музеев, концертных залов и кинопоказов. Важно, что параллельно развивается и инфраструктура — количество учреждений-участников продолжает расширяться, делая культурный досуг доступнее в разных районах области», — прокомментировала Лариса Прокопова.

Напомним, что «Пушкинская карта» предназначена для граждан России от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство зачисляет на нее субсидию в размере 5 тысяч рублей. Деньги имеют строго целевое назначение — ими разрешено оплачивать лишь билеты на культурные мероприятия, причем потратить на кино можно не более 2 тысяч рублей от общей суммы. Оформить карту можно несколькими способами: через приложение «Госуслуги Культура», в отделениях ВТБ или дистанционно в ВТБ Онлайн.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани задержали серийного похитителя велосипедов, орудовавшего в Лесопарке и на ВДНХ
Следующая статья
В Рязани автоинспекторы оказали первую помощь пешеходу, попавшему под колеса автомобиля

Популярные материалы

Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует День города: полная программа мероприятий

В этом году День города Рязани обещает стать по-настоящему масштабным и семейным праздником. С 25 по 30 августа гуляния развернутся не только на центральных площадях, но и в парках, скверах и даже во дворах.
Интересное

Жириновский предсказал печальный финал «евросказки»: их пустят на кровавый фарш

«Пушечное мясо» — так Жириновский называл их. Европа действует по описанному политиком сценарию.
Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Темы
Общество

Рязанцы стали брать потребительские кредиты на 36% чаще

За первые шесть месяцев 2026 года совокупный кредитный портфель жителей Рязанской области в ВТБ увеличился на 6%, достигнув отметки в 36,6 млрд рублей по состоянию на 1 июля.
Общество

Сапожок получит обновлённую дорогу к Чёрной Речке с тротуаром и освещением

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщает: глава ведомства Антонина Черских проинспектировала ход реконструкции региональной трассы от рабочего посёлка Сапожок до села Чёрная Речка.
Общество

За победу в финале «Зарницы 2.0» борются рязанские школьники и 960 участников из России и союзных республик

С 20 августа по 7 сентября в Волгоградской области на базе лагеря «Авангард» проходит решающий этап третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории.
Общество

В аэропортах к Восточному экономическому форуму открыли приоритетный маршрут

Проходить предполетные процедуры в аэропортах по отдельному маршруту – от входа в аэропорт до посадки на рейс — могут пользователи ВТБ Private Banking и «Привилегии».
Общество

В Рязани на два дня перекроют участок дороги у РНПК

В связи с плановым ремонтом железнодорожного переезда не общего пользования будет временно перекрыто движение транспорта на участке от пересечения улицы Рязанской с трассой М-5 до территории РНПК.
Общество

Павел Малков оценил ход строительства птицефабрики «Окского» на 800 млн яиц в год

Губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от региона Андрей Макаров, посетили строительную площадку АО «Окское» в Александро-Невском округе, где реализуется масштабный инвестиционный проект.
Общество

ВТБ открыл обновленный офис рядом с железнодорожным вокзалом в Рязани

Об этом на пресс-конференции рассказала управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.
Происшествия

Под Рязанью подростки на мотоцикле съехали в кювет и попали в больницу

Вечером 25 августа, примерно в 20:40, в Рязанском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье