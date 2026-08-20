В Рязани полиция пресекла незаконную регистрацию 12 иностранцев

В Рязани сотрудники полиции выявили сразу несколько эпизодов фиктивной регистрации иностранных граждан. Информация об этом поступила из пресс-службы регионального УМВД России.

В ходе проверки оперативники установили, что 46-летняя местная жительница оформила временную прописку в своей квартире на улице Новосёлов для 12 уроженцев одной из стран Средней Азии. Все мигранты — мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. При этом фактически по указанному адресу никто из них не проживал, иностранцы находились совершенно в других местах.

В отношении подозреваемой уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Согласно действующему законодательству, максимальная санкция за подобное нарушение предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.