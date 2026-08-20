Полицейский автомобиль. Фото: полиция Рязани
Общество

В Рязани полиция пресекла незаконную регистрацию 12 иностранцев

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани сотрудники полиции выявили сразу несколько эпизодов фиктивной регистрации иностранных граждан. Информация об этом поступила из пресс-службы регионального УМВД России.

В ходе проверки оперативники установили, что 46-летняя местная жительница оформила временную прописку в своей квартире на улице Новосёлов для 12 уроженцев одной из стран Средней Азии. Все мигранты — мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. При этом фактически по указанному адресу никто из них не проживал, иностранцы находились совершенно в других местах.

В отношении подозреваемой уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Согласно действующему законодательству, максимальная санкция за подобное нарушение предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В рязанском Лесопарке пройдет акция «Держи флаг по ветру» с участием олимпийского чемпиона Александра Легкова
Следующая статья
Водоканал начал капремонт коллектора у ТЦ «Премьер»

Популярные материалы

Интересное

2027 год — новая катастрофа: Жириновский увидел страшное в нашем ближайшем будущем

Что предсказывал Жириновский? Глобальный конфликт, цифровая слепота и хаос. Россия переждёт мясорубку и продиктует условия.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась массированная атака беспилотников на Нижнекамск

Минувшей ночью Нижнекамск в Республике Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара есть пострадавшие.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Новости мира

Одесса в блокаде, Польша в ярости: экс-советник Пентагона намекнул на «дату смерти» Украины

Киев затянул петлю удавки вокруг своей шеи собственноручно. Прежние союзники отворачиваются, ресурсов воевать всё меньше.
Новости России

Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на...
Темы
Общество

В ЦПКиО состоится семейный праздник «Мама, папа, я – российская семья»

Все рязанские семьи ждут на праздничном мероприятии 23 августа в Центральном парке культуры и отдыха с 16:00 до 18:00. 
Общество

Почти 1,2 тысячи рязанцев получили право на досрочную пенсию

С начала 2026 года в Рязанской области 1,1 тысячи жителей оформили страховую пенсию раньше общеустановленного возраста.
Общество

Водоканал начал капремонт коллектора у ТЦ «Премьер»

В рамках государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры «Водоканал» приступил к капитальному восстановлению крупного канализационного коллектора, проходящего в районе торгового центра «Премьер».
Общество

В рязанском Лесопарке пройдет акция «Держи флаг по ветру» с участием олимпийского чемпиона Александра Легкова

21 августа в Рязанском лесопарке состоится всероссийская патриотическая акция «Держи флаг по ветру», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
Общество

В колледжи Рязанской области подали 14,5 тысяч заявлений

Документы от абитуриентов принимали 24 ссуза и 8 филиалов вузов, которые реализуют программы СПО, включая учебные заведения из производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет» (входит в нацпроект «Молодежь и дети»).
Погода

В Рязанской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Региональное управление МЧС довело до сведения жителей прогноз погоды на предстоящую пятницу, 21 августа.
Общество

Представитель Рязани приняла участие во всероссийской стажировке инвеступолномоченных в Тюмени

Масштабное обучение объединило 170 представителей из 113 муниципалитетов и 35 регионов России.
Общество

Рязанский суд пересмотрел размер морального вреда по делу о смертельном ДТП с ребенком

В Рязанском районе завершилось судебное разбирательство по делу о гибели 5-летнего мальчика в ДТП, виновником которого стал водитель в состоянии алкогольного опьянения
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье