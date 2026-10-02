Фото: УМВД России по Рязанской области
Общество

Ещё пять иностранцев выдворили и депортировали из Рязанской области

Алексей Самохин
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Пять иностранных граждан отправили из Рязанской области за пределы России после окончания уголовных наказаний и привлечения к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Трое иностранцев прибыли в Центр временного содержания УМВД по Рязанской области из исправительных колоний после окончания сроков наказания. В отношении них приняли решения о нежелательности дальнейшего пребывания в России.

Гражданин одной из стран Восточной Европы отбывал наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Двое уроженцев Средней Азии были осуждены за хулиганство, умышленное уничтожение чужого имущества и оборот заведомо поддельных документов.

Еще двое иностранцев подлежали административному выдворению. Это граждане стран Латинской Америки и Средней Азии, которых сотрудники полиции привлекли к ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Полицейские и судебные приставы сопроводили всех пятерых в международный аэропорт «Домодедово». Оттуда их отправили в страны гражданской принадлежности за счет самих иностранцев.

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