Ещё пять иностранцев выдворили и депортировали из Рязанской области

Пять иностранных граждан отправили из Рязанской области за пределы России после окончания уголовных наказаний и привлечения к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Трое иностранцев прибыли в Центр временного содержания УМВД по Рязанской области из исправительных колоний после окончания сроков наказания. В отношении них приняли решения о нежелательности дальнейшего пребывания в России.

Гражданин одной из стран Восточной Европы отбывал наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Двое уроженцев Средней Азии были осуждены за хулиганство, умышленное уничтожение чужого имущества и оборот заведомо поддельных документов.

Еще двое иностранцев подлежали административному выдворению. Это граждане стран Латинской Америки и Средней Азии, которых сотрудники полиции привлекли к ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Полицейские и судебные приставы сопроводили всех пятерых в международный аэропорт «Домодедово». Оттуда их отправили в страны гражданской принадлежности за счет самих иностранцев.