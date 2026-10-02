Администрация Рязанского округа объяснила, почему там не запустили отопление 

Администрация Рязанского округа в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ответила на вопрос, почему нет отопления в социальных объектах села Подвязье.

Напомним, в Рязани отопительный сезон стартовал 1 октября. В Рязанском округе он ещё не начат. Причину этого объяснили представители местной администрации.