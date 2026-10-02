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Общество

Администрация Рязанского округа объяснила, почему там не запустили отопление 

Алексей Самохин
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Администрация Рязанского округа в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ответила на вопрос, почему нет отопления в социальных объектах села Подвязье. 

Напомним, в Рязани отопительный сезон стартовал 1 октября. В Рязанском округе он ещё не начат. Причину этого объяснили представители местной администрации. 

«Сейчас мы отслеживаем среднесуточную температуру воздуха. Чтобы начать отопительный сезон, среднесуточная температура должна оставаться ниже 8 °C в течение пяти дней подряд. На сегодняшний день среднесуточная температура составляет около 11 °C. Как только температура достигнет необходимого уровня и сохранится в течение пяти дней, мы включим отопление», — говорится в сообщении. 

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