Администрация Рязанского округа объяснила, почему там не запустили отопление 

Администрация Рязанского округа в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ответила на вопрос, почему нет отопления в социальных объектах села Подвязье.
Напомним, в Рязани отопительный сезон стартовал 1 октября. В Рязанском округе он ещё не начат. Причину этого объяснили представители местной администрации.
«Сейчас мы отслеживаем среднесуточную температуру воздуха. Чтобы начать отопительный сезон, среднесуточная температура должна оставаться ниже 8 °C в течение пяти дней подряд. На сегодняшний день среднесуточная температура составляет около 11 °C. Как только температура достигнет необходимого уровня и сохранится в течение пяти дней, мы включим отопление», — говорится в сообщении.