Девятилетний ребенок погиб в ДТП с тремя автомобилями в Рязанской области

Девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков в Михайловском районе Рязанской области. Авария произошла 2 октября около 14:05 на 577-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Опеля Зафира» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ФАВ». После удара легковой автомобиль отбросило, и он врезался в следовавший в попутном направлении грузовик «МАЗ».

В результате аварии несовершеннолетний пассажир «Опеля» получил смертельные травмы. Ребенок скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Прокуратура Михайловского района организовала проверку по поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва. На место происшествия выезжал прокурор района Максим Просянников.