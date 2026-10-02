Фото: прокуратура Рязанской области
Происшествия

Девятилетний ребенок погиб в ДТП с тремя автомобилями в Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков в Михайловском районе Рязанской области. Авария произошла 2 октября около 14:05 на 577-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Опеля Зафира» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ФАВ». После удара легковой автомобиль отбросило, и он врезался в следовавший в попутном направлении грузовик «МАЗ».

В результате аварии несовершеннолетний пассажир «Опеля» получил смертельные травмы. Ребенок скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Прокуратура Михайловского района организовала проверку по поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва. На место происшествия выезжал прокурор района Максим Просянников.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Ещё пять иностранцев выдворили и депортировали из Рязанской области
Следующая статья
Мост на трассе Р-22 в Рязанской области станет четырехполосным после ремонта
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Штурм рассказала, что удивило ее на похоронах Соседова

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым было продумано до...
Новости России

В России сильно изменились представления о том, где должны жить пенсионеры

За последние пять лет значительно поменялись взгляды россиян на...
Происшествия

Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП на въезде в Рязань

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия.
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Политика

НАТО объявили последнее ядерное предупреждение. Коц объяснил, что происходит

Смысл предельно прям: если блок НАТО попытается оторвать Калининградскую область от остальной России, Москва не исключает применения всего арсенала — вплоть до ядерного.
Темы
Транспорт и дороги

Мост на трассе Р-22 в Рязанской области станет четырехполосным после ремонта

Первый этап капитального ремонта моста через ручей на 242-м километре трассы Р-22 «Каспий» завершили в Пронском районе Рязанской области. С 2 октября движение транспорта перевели на левую полосу в направлении Тамбова.
Общество

Ещё пять иностранцев выдворили и депортировали из Рязанской области

Пять иностранных граждан отправили из Рязанской области за пределы России после окончания уголовных наказаний и привлечения к административной ответственности
Общество

Администрация Рязанского округа объяснила, почему там не запустили отопление 

Напомним, в Рязани отопительный сезон стартовал 1 октября. В Рязанском округе он ещё не начат. Причину этого объяснили представители местной администрации.
Политика

Депутат Рады назвал условие, при котором Киеву может грозить блокада

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Киев может столкнуться с блокадой, если ситуация с мостами через Днепр продолжит ухудшаться.
Происшествия

Троллейбус попал в ДТП с легковушкой в Рязани

По словам рязанки, авария случилась на проезде Шабулина. На месте работают сотрудники полиции.
Общество

В Рязанской области вновь готовят рост тарифов за ЖКУ

В ФАС России направлено предложение об индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Рязанской области с 1 июля 2027 года.
Новости России

Ученый объяснил появление светящихся «летающих тарелок» в Подмосковье

Специалист отметил, что подобные образования обычно существуют недолго. Даже несколько десятков минут для устойчивого атмосферного объекта, по его словам, считается продолжительным временем.
Транспорт и дороги

Новак заявил об отсутствии ажиотажного спроса на бензин в России

В этом году потребление частично превышало показатели прошлого года, поскольку автомобилисты стремились приобрести дополнительные объемы бензина.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье