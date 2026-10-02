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Транспорт и дороги

Новак заявил об отсутствии ажиотажного спроса на бензин в России

Алексей Самохин
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Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас не наблюдается. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

По словам Новака, в летний период спрос на топливо обычно растет, особенно когда на рынке возникает дефицит. В этом году потребление частично превышало показатели прошлого года, поскольку автомобилисты стремились приобрести дополнительные объемы бензина.

«Спрос в этом году частично выше, чем в прошлом», — отметил вице-премьер.

При этом, по его словам, сейчас ситуация изменилась. Потребители не стремятся создавать запасы топлива, поскольку понимают, что возможность заправиться сохраняется.

«Мы не наблюдаем ажиотажного спроса, потому что люди понимают, что можно заправиться. И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит», — заявил Новак.

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