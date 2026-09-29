Мэрия Рязани ответила на предложение установить в городе новый светофор

Жительница Рязани в комментариях на странице ВКонтакте губернатора Рязанской области Павла Малкова предложила установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шереметьевской.

«Выехать из двора 7-го микрорайона невозможно, из за перехода пробка собирается до ул. Васильевской, — написала рязанка. — Тут спальный район, дети в школы, детские сады идут хаотично. И это ещё не зима!!!!».

Тему оперативно прокомментировали представители администрации Рязани. Вот только ответ вряд ли удовлетворит жительницу города.

«К сожалению, в этом году таких работ не планируем. Рассмотрим возможность установки светофора на указанном участке в перспективе», — говорится в сообщении.