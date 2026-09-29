Стало известно, какая погода ждет Рязань в последний день сентября

В Рязанской области 30 сентября ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха поднимется до +13…+18 градусов, в Рязани будет +15…+17.
Ночью в регионе прогнозируют +2…+7 градусов. В Рязани столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов.
Ветер будет северным, со скоростью 4–9 метров в секунду. Существенных осадков синоптики не ожидают.
1 октября погода останется преимущественно сухой, сохранится переменная облачность. Ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.
Ночью температура составит +2…+7 градусов, в Рязани ожидается +4…+6. Днем станет немного прохладнее: воздух прогреется до +11…+16 градусов, в областном центре будет +13…+15.
Таким образом, начало октября в Рязанской области встретит жителей прохладными ночами и умеренно теплым днем.