Фото: 7info
Погода

Стало известно, какая погода ждет Рязань в последний день сентября

Алексей Самохин
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В Рязанской области 30 сентября ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха поднимется до +13…+18 градусов, в Рязани будет +15…+17.

Ночью в регионе прогнозируют +2…+7 градусов. В Рязани столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов.

Ветер будет северным, со скоростью 4–9 метров в секунду. Существенных осадков синоптики не ожидают.

1 октября погода останется преимущественно сухой, сохранится переменная облачность. Ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Ночью температура составит +2…+7 градусов, в Рязани ожидается +4…+6. Днем станет немного прохладнее: воздух прогреется до +11…+16 градусов, в областном центре будет +13…+15.

Таким образом, начало октября в Рязанской области встретит жителей прохладными ночами и умеренно теплым днем. 

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