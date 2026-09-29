Три человека пострадали в ДТП с «Приорой» и «Ниссаном» в Рязанском округе

Три человека пострадали в ДТП в Рязанском муниципальном округе. Авария произошла 28 сентября около 14:50 на 11-м километре автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово.
По данным Госавтоинспекции Рязанской области, столкнулись автомобиль «Лада Приора», которым управлял 33-летний житель Рязани, и «Ниссан» под управлением 47-летнего жителя Рязанского округа.
После столкновения за медицинской помощью обратились водитель «Лады Приоры», а также водитель и пассажир «Ниссана». Информация о характере полученных травм в сводке Госавтоинспекции не уточняется.
Обстоятельства аварии устанавливаются.