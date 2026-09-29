РКБ «Глобус» создало единственные в России контроллеры для зарядки электробусов по технологии ПИТ

Рязанское конструкторское бюро «Глобус» вышло на новый уровень. Его технология зарядки электробусов с пантографом инвертированного типа (ПИТ) становится отраслевым стандартом. Решение правительства Москвы с 2026 года пополнять электробусный парк машинами именно с контактными шинами на крыше делает технологию ПИТ стандартом ближайшего будущего. Опыт столицы как крупнейшего оператора электробусов в Европе создаст тренд для регионов страны. У рязанского производителя здесь особая роль.

На выставке «Электротранс 2026» в Москве АО «РКБ «Глобус» представило всю линейку ультрабыстрых зарядных станций, а также отдельный комплекс с пантографом инвертированного типа (ПИТ) в паре с реальным электробусом. Компания показала себя как системный интегратор и разработчик зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России.

Предприятие опирается на 70-летний опыт приборостроения и уже развернуло более сотни ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) в Центральной России, а также в Перми, Уфе и Владикавказе. На выставке были показаны решения для городской инфраструктуры, логистики и бизнеса.

Экспозиция делилась на две зоны. Первая — линейка гражданских ЭЗС мощностью от 40 до 300 кВт, включая модели с интеллектуальной системой динамического распределения мощности. Такая система в режиме реального времени анализирует тип подключённого автомобиля, используемый разъём (CCS Combo 2, GB/T или CHAdeMO) и уровень заряда батареи, после чего перераспределяет доступную мощность между несколькими машинами. Одна станция может одновременно обслуживать до четырёх электромобилей. Здесь же представили мобильные зарядные станции мощностью 40 и 80 кВт и модульный хаб пиковой мощностью 1800 кВт, способный заряжать до 20 электромобилей одновременно.

Вторая линия экспозиции — разработки для более мощного транспорта. Впервые публично показали опытно-промышленную зарядную станцию мощностью 600 кВт в компактных габаритах (в размерах УБЗС мощностью 300 кВт), с мачтой инвертированного пантографа, а также совместимый с ней электробус. Эта установка уже эксплуатируется на площадке ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах и прошла полный цикл испытаний.

Станция мощностью 600 кВт — комплексный хаб для зарядки пассажирского и грузового электротранспорта нового поколения. Контроллер станции создан совместно с КАМАЗом. Ключевая особенность — архитектура, рассчитанная на одновременную зарядку двух типов транспортных средств с максимальной мощностью по 300 кВт каждое. Мачта с пантографом инвертированного типа (ПИТ) — принципиально новая для России технология, предназначенная для электробусов с контактными шинами на крыше. В отличие от используемых сегодня в Москве систем, где пантограф установлен на электробусе, а токоприёмный купол — на мачте, в системе ПИТ подвижный пантограф закреплён на зарядной станции. Это упрощает конструкцию самого электробуса, снижает его вес и стоимость обслуживания, а также повышает надёжность и точность стыковки. Пилон с кабелем жидкостного охлаждения собственной разработки на номинальный ток 500 А ориентирован на ультрабыструю зарядку перспективного грузового электротранспорта, в том числе электрогрузовиков «Чистогор».

Эксплуатация станции на «КАМАЗе» имеет стратегическое значение: она предшествует масштабной государственной программе по обновлению парка городского транспорта. АО «РКБ «Глобус» как разработчик и производитель готово обеспечить полный цикл поставок — от зарядных станций с мачтами ПИТ до критически важного элемента: контроллеров заряда. Предприятие позиционируется как единственный в Российской Федерации производитель контроллеров, обеспечивающих процесс заряда тяговых батарей по технологии ПИТ. Эти контроллеры устанавливаются как на стороне инфраструктуры, так и на борту электробуса, формируя замкнутую, безопасную и оптимизированную систему управления энергопотоком.

Отечественные автозаводы, такие как «КАМАЗ», получают технологический ориентир для разработки новых моделей электробусов и грузовиков, совместимых с перспективной инфраструктурой. Переход на стандартизированные, серийно производимые решения в долгосрочной перспективе снизит затраты городов и транспортных компаний на эксплуатацию электротранспорта. Отработанное и проверенное решение может стать конкурентоспособным продуктом для экспорта на рынки других стран.

Таким образом, универсальность станции, её готовность к будущим стандартам и наличие полного цикла производства ключевых компонентов внутри страны создают фундамент для масштабного развёртывания зарядной инфраструктуры. Это открывает путь не только для экологизации городского пассажирского транспорта, но и для начала реальной электрификации коммерческих грузоперевозок, начиная с муниципального сектора и логистики «последней мили». Посетители выставки увидели не макет, а полностью работоспособную, сертифицируемую систему, готовую к масштабированию.

«Мы не просто презентуем оборудование, мы демонстрируем готовые решения, которые могут повысить эффективность конкретных производственных задач наших партнёров», — отметил представитель АО «РКБ «Глобус».

На стенде «Глобуса» можно было не только увидеть оборудование, но и обсудить бизнес-модели. Как отмечают в компании, сегодня зарядные станции перестали быть исключительно государственной историей. Торговые центры, отели, логистические комплексы, каршеринговые сервисы и таксопарки активно включаются в электрификацию. Для них «Глобус» предлагает комплексное решение проекта — с системой «умного» динамического распределения мощности, которая может повышать загрузку и ускорять окупаемость.

Новая система ПИТ от Рязанского конструкторского бюро позволит заряжать электробусы или грузовики всего за пару минут.

РКБ «Глобус» приглашает на свои производственные площадки, где можно увидеть образцы выпускаемой продукции, оценить качество и характеристики, а также испытательную базу. Инженеры и технологи предприятия проведут экскурсию, ответят на технические вопросы и обсудят нюансы интеграции решений в проекты заказчиков.