Аварийные дома в поселке Строитель в Рязани расселят до 2030 года

На заседании правительства Рязанской области, состоявшемся во вторник, 29 сентября, глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о ликвидации аварийного жилья в поселке Строитель. Процесс будет проходить в несколько этапов в рамках действующей муниципальной программы и полностью завершится к 2030 году.

Третий этап программы запланирован на 2027–2028 годы. В этот период планируется расселить здания, расположенные по адресам: улица Предзаводская, дом №6а, и улица Качевская, дом №18а. 41 собственник жилья в этих домах получит денежные компенсации вместо предоставления новых квадратных метров.

Следующий этап, охватывающий 2028–2029 годы, затронет дома на улицах Предзаводская (дом №10а), Дружная (дом №7), Качевская (дом №18) и Поселковая (дом №8).

Завершающая фаза проекта, намеченная на 2029–2030 годы, коснется строений на улице Предзаводская под номерами 4/10 и 12/9.

После того как все жильцы получат новые квартиры или денежные выплаты, признанные аварийными здания будут снесены.