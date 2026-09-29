Image by Freepik
Общество

Аварийные дома в поселке Строитель в Рязани расселят до 2030 года

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На заседании правительства Рязанской области, состоявшемся во вторник, 29 сентября, глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о ликвидации аварийного жилья в поселке Строитель. Процесс будет проходить в несколько этапов в рамках действующей муниципальной программы и полностью завершится к 2030 году.

Третий этап программы запланирован на 2027–2028 годы. В этот период планируется расселить здания, расположенные по адресам: улица Предзаводская, дом №6а, и улица Качевская, дом №18а. 41 собственник жилья в этих домах получит денежные компенсации вместо предоставления новых квадратных метров.

Следующий этап, охватывающий 2028–2029 годы, затронет дома на улицах Предзаводская (дом №10а), Дружная (дом №7), Качевская (дом №18) и Поселковая (дом №8).

Завершающая фаза проекта, намеченная на 2029–2030 годы, коснется строений на улице Предзаводская под номерами 4/10 и 12/9.

После того как все жильцы получат новые квартиры или денежные выплаты, признанные аварийными здания будут снесены.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
РКБ «Глобус» создало единственные в России контроллеры для зарядки электробусов по технологии ПИТ
Следующая статья
Павел Малков сообщил о лидерстве Рязанской области по темпам роста несырьевого неэнергетического экспорта
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Интересное

Жириновский, Ванга и индийский пророк Ананд предсказали на осень 2026-го одно и то же

Три провидца говорят об одном и том же. Осень 2026 года станет переломной.
Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Политика

Военкор Филатов рассказал, по каким объектам в России могут ударить в ближайшее время

Военкор Филатов допустил удары Украины по объектам телевещания в России
Темы
Политика

Экс-депутат Рады заявил, что Зеленскому нет дела до проблем его малой родины и всей Украины

Владимир Зеленский выразил желание в будущем остаться на Украине и спокойно ходить по ее улицам. Экс-депутат выразил категорическое несогласие с таким сценарием
Происшествия

В Рязани завели дело против 17-летнего новосибирца за настройку оборудования для мошенников

В августе 2026 года фигурант по указанию организаторов прибыл в Москву, где получил специализированное телекоммуникационное оборудование.
Новости России

Ozon запустил оплату заказов наличными

Чтобы воспользоваться этой функцией, покупателю не обязательно быть клиентом Ozon Банка или иметь его карту. Процесс оплаты максимально упрощен.
Происшествия

Рязанский бизнесмен осужден в Липецке за хищение 600 тысяч рублей через фиктивное обучение безработных

Следствием и судом установлено, что в первой половине 2023 года предприниматель заключил с Центром занятости населения Липецкой области три государственных контракта.
Транспорт и дороги

Павел Малков ответил на жалобы рязанцев о пробках на Московском шоссе

Отвечая на недовольство автомобилистов, глава региона подчеркнул, что работы ведутся строго по графику, а их завершение запланировано до наступления Нового года.
Новости России

Число погибших при пожаре на заводе петард в Ярославской области выросло

По уточненным данным ведомства, в результате чрезвычайного происшествия общее число пострадавших составило 15 человек. К сожалению, 14 из них погибли.
Общество

В Рязанской области сняли возрастные ограничения для службы в мобильных огневых группах

Главное нововведение касается ветеранов боевых действий, имеющих категорию годности «Д». Ранее они не могли претендовать на службу в мобильных огневых группах.
Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП с грузовиком в Рязанском округе

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 сентября на 14-м километре автомобильной дороги «Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш». Столкнулись грузовой автомобиль марки «Шакман» и легковой кроссовер «Хавал».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье