Рязанский бизнесмен осужден в Липецке за хищение 600 тысяч рублей через фиктивное обучение безработных

В Липецке вынесен приговор 49-летнему учредителю и директору рязанского ООО «Форвард», который организовал схему мошенничества с государственными контрактами. Прокуратура Октябрьского района Липецка поддержала обвинение по трем эпизодам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Следствием и судом установлено, что в первой половине 2023 года предприниматель заключил с Центром занятости населения Липецкой области три государственных контракта. Согласно документам, его компания должна была провести профессиональное обучение безработных граждан по трем специальностям: водитель погрузчика в Ельце, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в Добринке и сварщик ручной дуговой сварки в Чаплыгине.

На самом деле образовательный процесс не проводился. Чтобы получить деньги, директор предоставил в ведомство пакет подложных отчетных документов, включавший фиктивные приказы о зачислении, табели посещаемости, протоколы аттестационных комиссий и заполненные анкеты. На основании этих фальшивок на расчетный счет рязанской фирмы из бюджета Липецкой области было незаконно перечислено более 613 тысяч рублей, которыми мужчина распорядился по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил причиненный государству ущерб в полном объеме.

Учитывая позицию государственного обвинителя и активное способствование раскрытию преступления, суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Дополнительно в качестве меры пресечения ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в сфере заключения и исполнения государственных контрактов, сроком на 2 года.