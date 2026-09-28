В Рязанской области сняли возрастные ограничения для службы в мобильных огневых группах

Региональный комитет по территориальной обороне и защите объектов объявил о значительном расширении критериев отбора кандидатов в мобильные огневые группы (МОГ) отряда «Барс-Рязань». Теперь участвовать в защите критической инфраструктуры региона смогут значительно больше добровольцев.

Главное нововведение касается ветеранов боевых действий, имеющих категорию годности «Д». Ранее они не могли претендовать на службу в мобильных огневых группах. Теперь же, если по состоянию здоровья ветеран способен выполнять обязанности на конкретной должности, он может быть зачислен в ряды МОГ.

Кроме того, для всех кандидатов полностью сняты возрастные ограничения. Основными критериями отбора теперь являются физическая готовность и положительное заключение военно-врачебной комиссии.

Мобильные огневые группы формируются в Рязанской области для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий региона. Дежурство в составе МОГ организовано не более шести месяцев в год, а все сборы проходят на территории Рязанской области.

Участникам мобильных огневых групп предоставляется широкий пакет социальных гарантий: официальное трудоустройство с заработной платой от 100 тысяч рублей, ежемесячные выплаты до 56 тысяч рублей, доплата за пребывание в резерве. Гарантировано сохранение действующего рабочего места и средней зарплаты по основному месту работы, продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение на период сборов, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно, другие виды льгот и госгарантий.

Набор добровольцев в отряд «Барс-Рязань» для службы в мобильных огневых группах продолжается. Пункт отбора работает по адресу: город Рязань, Первомайский проспект, дом 19.

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (930) 875-55-74 ежедневно с 9:00 до 18:00, а также на официальном сайте отряда «Барс-Рязань».