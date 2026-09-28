Мать Сергея Соседова рассказала о неосуществленных планах критика

Антонина Петровна, мама скоропостижно скончавшегося музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова, поделилась своими переживаниями после внезапной потери сына. По словам женщины, трагедия стала для нее тяжелейшим ударом, однако поддержка семьи помогает ей справляться с горем в эти непростые дни.

Сергей Соседов всегда называл свою мать лучшей на свете и до последнего жил с ней в одной квартире, отказываясь от переезда. Как сообщает URA.RU, основную помощь в организации бытовых и траурных дел взяли на себя старший брат критика и его дети.

«Сын, внуки поддерживают, они занимаются всеми делами», — поделилась Антонина Петровна, добавив, что в суматохе первых дней семья столкнулась с неожиданными бюрократическими трудностями. При попытке получить в МФЦ необходимое свидетельство о рождении сына им отказали, потребовав сначала предоставить свидетельство о смерти, которого на тот момент еще не было на руках.

По словам матери, Сергей уезжал в Якутию в прекрасном расположении духа и не имел никаких дурных предчувствий. Он строил масштабные планы на ближайшее будущее. В частности, в эти дни должен был стартовать новый сезон шоу «Суперстар», в котором критик должен был принять активное участие.

«Планов у него было много, список целый: даты проставлены, куда поедет и когда», — с грустью отметила Антонина Петровна. Она также призналась, что ежедневно получает десятки звонков от друзей и поклонников творчества Сергея, многие из которых до сих пор не могут поверить в случившееся и говорят с ней сквозь слезы.

Сергей Соседов всегда с огромной теплотой отзывался о своей маме, подчеркивая, что им очень комфортно жить вместе, а мама ежедневно радует его своими кулинарными шедеврами.

Стало известно и о месте проведения траурной церемонии. Проститься с музыкальным критиком можно будет 30 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Ожидается, что на прощание придут не только близкие и коллеги, но и множество поклонников его таланта, а также звезды шоу-бизнеса, которые ценили Сергея при жизни.

Напомним, 58-летний Сергей Соседов трагически погиб 23 сентября в Нерюнгри. Он упал с лестницы в гостинице, получив несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму.