Названа причина смертельного пожара на заводе пиротехники в Ярославской области

К пожару на заводе по производству фейерверков и петард в Ярославской области, унесшему как минимум десять жизней, привело короткое замыкание, пишет SHOT.

Трагедия произошла в понедельник в селе Кубринск в Переславль-Залесском муниципальном округе.

«Внеплановая проверка на заводе проходила в 2024 году — тогда было предъявлено предостережение», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают специалисты, поисковая операция продолжается. Судьба семи человек по-прежнему неизвестна. Власти создали оперативный штаб, готовится решение об объявлении режима ЧС. Из близлежащих соцучреждений эвакуировали детей и педагогов.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.