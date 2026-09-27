Стрелок восстановил картину убийства многодетного волгоградца

Житель Волгограда, задержанный по подозрению в убийстве многодетного мужчины в одном из магазинов, рассказал, что произошло перед тем, как он открыл огонь по безоружному, пишет V1.RU.

На допросе он вел себя спокойно и раскрыл детали случившегося. Ранее сообщалось, что 36-летний волгоградец заступился за пожилого человека, с которым поругался другой посетитель.

«Я повернулся вроде как, а он дальше за мной идет, и материт меня. Я тогда говорю, я сейчас достану пистолет и в тебя выстрелю. Он дальше на меня идет. Я начал стрелять», — заявил задержанный.

Он добавил, что после этого спешно покинул магазин. Подозреваемый признал вину.

Читайте также: Семья раскрыла жуткие детали убийства многодетного отца в Волгограде

Инцидент произошел вечером в субботу. В полиции пояснили, что один из посетителей пытался успокоить других, выражавшихся нецензурной бранью. Вскоре он получил несколько огнестрельных ранений.

У погибшего остались жена и пятеро детей. Волгоградцы охарактеризовали его как доброго, отзывчивого человека, который всегда всем помогал и вставал на защиту слабых.

В управлении СК по региону сообщили, что по факту убийства возбуждено дело. Нападавшего удалось задержать при силовой поддержке Росгвардии. Им оказался 32-летний местный житель.