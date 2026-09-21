Курьер забрал у пенсионерки 810 тысяч и получил срок в Петербурге

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дениса К. к 1 году 8 месяцам лишения свободы за участие в телефонном мошенничестве. Мужчина получил от 80-летней пенсионерки 810 тысяч рублей, после чего перевел почти всю сумму на криптовалютные кошельки.

Как установил суд, не позднее 14 марта 2026 года К. вступил в сговор с неизвестными людьми, которые занимались обманом пожилых граждан. Потерпевшей стала женщина 1946 года рождения. Сначала ей позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Затем другой соучастник назвался работником казначейства и сообщил пенсионерке, что через ее банковские счета якобы собираются перевести деньги на территорию Украины.

Злоумышленник убедил женщину передать наличные «сотруднику казначейства». По легенде, деньги требовались для открытия нового налогового счета и закрытия старого, к которому якобы получили доступ мошенники.

16 марта К. приехал к дому №32 на Комендантском проспекте. Он назвал потерпевшей кодовое слово «Зося» и получил от нее 810 тысяч рублей. После этого мужчина перевел деньги на неустановленные криптовалютные кошельки. Себе он оставил 6,6 тысячи рублей в качестве вознаграждения.

Петербуржец вину признал частично. В суде он заявил, что считал свою деятельность законной, поскольку заключил договор с официальной организацией, получал зарплату и предварительно проверил ее сайт. По словам подсудимого, он не знал о преступной схеме и сам полагал, что стал жертвой мошенников.

Мужчина извинился перед потерпевшей и раскаялся. Суд признал его виновным по части 3 статьи 159 УК РФ и назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей суд удовлетворил полностью. К. должен возместить 810 тысяч рублей.