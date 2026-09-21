Дроны над Рязанской областью: Минобороны сообщило о ночной атаке

Российские средства ПВО ночью 21 сентября перехватили и уничтожили 244 беспилотника самолетного типа. Дроны сбивали в том числе над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были обнаружены над 17 регионами России, а также над акваторией Черного моря. В список вошли Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Орловская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тверская, Тульская и Ульяновская области.

Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над Краснодарским краем, Адыгеей, Башкортостаном и Татарстаном.

Точное количество беспилотников, перехваченных непосредственно над Рязанской областью, Минобороны не уточнило. Данные о последствиях ночной атаки для региона в сообщении ведомства не приводятся.