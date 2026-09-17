Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Касимове задержан оптовый дилер «синтетики»

Анастасия Мериакри
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с полицейскими Касимовского района и спецназом Росгвардии пресекли деятельность участника преступной группы, занимавшегося оптовым сбытом запрещенных веществ.

Под прицел оперативников попал 59-летний неработающий житель Касимова. По данным следствия, мужчина выполнял роль ключевого звена в цепочке поставок: он забирал крупные партии наркотиков в Рязани, фасовал их и прятал в тайники («закладки») для последующей передачи розничным дилерам в Касимове и областном центре.

Задержание подозреваемого прошло в Касимове при силовой поддержке спецназа. В ходе обыска на местности полицейские обнаружили схрон, где хранились 57 граммов производного N-метилэфедрона, 42 грамма МДМА («экстази»), а также электронные весы и упаковочные материалы.

Чтобы предотвратить попадание наркотиков к сообщникам, оперативники в срочном порядке отработали координаты свежих тайников, оставленных задержанным. В результате поисковых мероприятий было изъято еще 9 закладок: одна в Касимове и восемь в Рязани. В каждой из них находилось от 60 до 80 граммов запрещенных веществ.

Всего из незаконного оборота удалось изъять 691 грамм «синтетики», включая 624 грамма производного N-метилэфедрона и 67 граммов МДМА в виде 134 таблеток.

В отношении 59-летнего касимовца Следственным управлением УМВД по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах). Подозреваемый заключен под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

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