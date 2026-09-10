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Происшествия

В Рязанской области женщину приговорили к 16 годам колонии за создание подпольной наркофабрики

Анастасия Мериакри
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Рязанский областной суд вынес приговор 41-летней жительнице региона, признанной виновной в организации незаконного производства наркотических средств и использовании поддельных документов.

Как установило судебное следствие, женщина вступила в преступный сговор с иными лицами для организации подпольной лаборатории. Чтобы скрыть свою личность и облегчить совершение преступления, злоумышленница заранее приобрела заведомо поддельный паспорт гражданина РФ. Именно по этому документу она заключила договор аренды частного дома в одном из населенных пунктов Рязанского района, где впоследствии и была оборудована лаборатория.

В период с сентября по октябрь 2024 года соучастники произвели более 800 граммов наркотического вещества. Готовая продукция предназначалась для последующего сбыта и извлечения незаконного дохода.

Преступная деятельность группы была своевременно пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе оперативных мероприятий весь произведенный наркотик, а также специализированное оборудование для его изготовления были изъяты из незаконного оборота.

Суд квалифицировал действия подсудимой по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта с целью облегчить совершение другого преступления).

Учитывая позицию государственного обвинителя и тяжесть содеянного, суд назначил виновной наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы. Дополнительно женщине назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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