Более 14 тысяч рязанцев должны провести поверку газовых счетчиков до конца 2026 года

Компания «Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает жителям региона о необходимости своевременной проверки приборов учета. До конца 2026 года процедуру поверки или замены счетчиков обязаны пройти 14 033 абонента поставщика. В компании призывают не откладывать этот вопрос на последний момент.
Выбор между поверкой существующего прибора и его полной заменой остается исключительно за потребителем. Специалисты подчеркивают, что заниматься этим следует заблаговременно, не дожидаясь истечения срока.
Ключевой момент, о котором часто забывают: периодичность поверки (которая составляет от 4 до 12 лет и указана в паспорте прибора) отсчитывается не с даты монтажа счетчика в квартире, а с момента его первичной поверки на заводе-изготовителе. Эта дата обязательно фиксируется в технической документации устройства.
Если межповерочный интервал истек или была нарушена целостность контрольной пломбы, показания прибора перестают приниматься к расчету. В таких ситуациях начисление платы за потребленный газ автоматически переводится на утвержденные нормативы потребления, что зачастую приводит к существенному и невыгодному для абонента увеличению суммы в квитанции.
Чтобы узнать точный срок следующей поверки, жителям предлагается несколько удобных способов:
- изучить паспорт газового счетчика;
- обратить внимание на ежемесячные квитанции, где поставщик газа заранее печатает соответствующие напоминания;
- проверить актуальную информацию в «Личном кабинете абонента» на сайте или в мобильном приложении «Мой газ».
Для проведения процедуры необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, имеющую официальную аккредитацию на выполнение таких работ.