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Общество

Более 14 тысяч рязанцев должны провести поверку газовых счетчиков до конца 2026 года

Анастасия Мериакри
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Компания «Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает жителям региона о необходимости своевременной проверки приборов учета. До конца 2026 года процедуру поверки или замены счетчиков обязаны пройти 14 033 абонента поставщика. В компании призывают не откладывать этот вопрос на последний момент.

Выбор между поверкой существующего прибора и его полной заменой остается исключительно за потребителем. Специалисты подчеркивают, что заниматься этим следует заблаговременно, не дожидаясь истечения срока.

Ключевой момент, о котором часто забывают: периодичность поверки (которая составляет от 4 до 12 лет и указана в паспорте прибора) отсчитывается не с даты монтажа счетчика в квартире, а с момента его первичной поверки на заводе-изготовителе. Эта дата обязательно фиксируется в технической документации устройства.

Если межповерочный интервал истек или была нарушена целостность контрольной пломбы, показания прибора перестают приниматься к расчету. В таких ситуациях начисление платы за потребленный газ автоматически переводится на утвержденные нормативы потребления, что зачастую приводит к существенному и невыгодному для абонента увеличению суммы в квитанции.

Чтобы узнать точный срок следующей поверки, жителям предлагается несколько удобных способов:

  • изучить паспорт газового счетчика;
  • обратить внимание на ежемесячные квитанции, где поставщик газа заранее печатает соответствующие напоминания;
  • проверить актуальную информацию в «Личном кабинете абонента» на сайте или в мобильном приложении «Мой газ».

Для проведения процедуры необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, имеющую официальную аккредитацию на выполнение таких работ.

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