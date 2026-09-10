Фото: freepik.com
Происшествия

Жительница Рязани может получить до 5 лет колонии за фиктивную регистрацию 19 мигрантов

Анастасия Мериакри
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Сотрудники полиции пресекли деятельность 33-летней жительницы Рязани, которая организовала незаконную легализацию мигрантов на территории региона. Женщина за денежное вознаграждение фиктивно ставила иностранных граждан на миграционный учет, не предоставляя им реального жилья.

Как установили участковые уполномоченные ОМВД России «Рязанский» и ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани, в период с мая по июнь 2026 года злоумышленница регулярно обращалась в многофункциональные центры (МФЦ) с документами о прибытии иностранцев.

В качестве места жительства она указывала свой частный дом в деревне Турлатово Рязанского округа, а также квартиру на улице Новоселов в Рязани. Однако, по данным следствия, фактическую жилую площадь она мигрантам не предоставляла, и они там не проживали.

Всего за указанный период женщина успела фиктивно зарегистрировать 19 граждан стран Средней Азии. Среди них 16 мужчин и 3 женщины в возрасте от 17 до 54 лет. Своими действиями она сознательно способствовала их незаконному пребыванию на территории Российской Федерации.

В настоящее время дознаватели возбудили уголовные дела в отношении организатора схемы по статье 322.2 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, сами иностранные граждане, оформившие фиктивную прописку, привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

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