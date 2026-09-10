В Рязанской области 11 сентября прогнозируют дождь и ветер до 15 метров в секунду

В пятницу, 11 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность с прояснениями, однако к дневным часам ситуация изменится.

Ночью в области сохранится преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако днем ситуация ухудшится: небо затянут тучи, и с высокой вероятностью пройдут дожди. Жителям региона рекомендуется брать с собой зонты при выходе из дома в дневное время.

Ночью ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 метров в секунду. Днем направление сменится на западное, скорость ветра составит 6–11 метров в секунду, а местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха будет соответствовать ранней осени. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+14°С. Днем воздух прогреется до комфортных +17…+22°С.